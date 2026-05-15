|
15.05.2026 06:31:29
Haugesund Sparebank Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Haugesund Sparebank Registered hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 NOK, nach 12,97 NOK im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Haugesund Sparebank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281,3 Millionen NOK im Vergleich zu 248,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!