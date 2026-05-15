Haugesund Sparebank Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Haugesund Sparebank Registered hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 NOK, nach 12,97 NOK im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Haugesund Sparebank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281,3 Millionen NOK im Vergleich zu 248,5 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at