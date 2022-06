Hauptdestillationsanlage für Rohöl in Raffinerie Schwechat beschädigt

Ein mechanischer Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Freitag zwei Leichtverletzte gefordert. Der Vorfall hat nach OMV-Angaben die Hauptdestillationsanlage für Rohöl beschädigt. Aus diesem Grund werde sich die Inbetriebnahme der Raffinerie teilweise verzögern, die sich seit dem 19. April in einem Wartungsstillstand befinde.

"Das Ausmaß des Schadens und die Dauer des Stillstands werden derzeit noch geprüft. Wir werden eng mit unseren Kundinnen und Kunden und Lieferanten zusammenarbeiten, um etwaige Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit abzumildern", teilte die OMV mit.

we/kil/kre

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com