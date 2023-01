Hauptgeschäftsführer Ossig verlässt den Bankenverband

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig, verlässt den Bankenverband aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch, wie der Verband mitteilte. Er werde zum 31. Januar 2023 sein Amt als Hauptgeschäftsführer niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden. Ossig war den Angaben zufolge seit 2016 Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bankenverbandes, seit 2018 Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Vorstands. 2020 sei er zudem Chairman des Executive Committee der European Banking Federation geworden.

"In den zurückliegenden, herausfordernden Jahren stand beim Bankenverband insbesondere die Finanzierung der Wirtschaft im Fokus. Im Dialog mit Politik und Aufsicht in Deutschland wie Europa konnten wir dafür erfolgreich die notwendigen Spielräume schaffen", resümierte Ossig. "Wir im Vorstand bedauern es außerordentlich, dass Christian Ossig den Verband verlässt, und haben zugleich großes Verständnis für seine Entscheidung", erklärte Verbandspräsident Christian Sewing. Der Vorstand des Bankenverbands habe einen Prozess gestartet, um schnellstmöglich Ossigs Nachfolge zu regeln. In der Zwischenzeit führe Henriette Peucker als Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers interimistisch den Verband.

