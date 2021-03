Havas Media Group kooperiert mit Spaceback, um die Lücke zwischen Social und Programmatic zu schließen

NEW YORK, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Havas Media Group (HMG) , die Agentur für Medienerlebnisse, gibt heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit dem Marktführer für Social Display, Spaceback , eingegangen ist, um die Kreativität für Werbung in den sozialer Medien auf globaler Ebene in den Bereich Programmatic zu bringen. Diese Partnerschaft wird es Vermarktern ermöglichen, Social Experiences über eine programmatische Infrastruktur zu verbreiten und beliebige Posts von allen wichtigen Plattformen in wenigen Sekunden anzupassen. Der gesamte Kundenstamm der Havas Media Group wird von der Partnerschaft profitieren, da die Agentur weltweit die jeweiligen Disziplinen der Social-Aktivierung und des Programmatic in integrierte, bietbare Teams umorganisiert.

Social- und Programmatic-Teams haben oft das gleiche Ziel: die beste Media Experience zu liefern, um Kunden zu binden und Kaufabsichten zu fördern. Dennoch arbeiten die beiden Einheiten selten, wenn überhaupt, in Synergie zusammen. Diese Partnerschaft ändert das, indem sie den Aufwand und die Investitionen, die in Messaging und Kreativität für soziale Medien gesteckt werden, nutzt und auf das gesamte Programm überträgt. Programmatische Aktivierung nutzt das Ausmaß bezahlter Social-Investitionen, profitiert von Erkenntnissen über das Engagement in Echtzeit und verstärkt hochwirksame Einheiten mit hoher Geschwindigkeit über Display und Video.

„In der Zukunft werden aussagekräftige Medien alle Medienpläne antreiben, nicht nur Social-Pläne", sagte Casey Saran, CEO und Mitbegründer von Spaceback. „Unsere neue Partnerschaft mit Havas erschließt das wahre Potenzial von Programmatic und wird Marken auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ihre siloartige Herangehensweise an Medienkanäle zu überdenken."

Mit dieser Partnerschaft schließt die Havas Media Group gleichzeitig die organisatorische Überführung ihrer digitalen Expertise in bietbare Teams ab. Jetzt arbeiten Experten für Programmatic und Social Hand in Hand, um aussagekräftigere Medienerlebnisse innerhalb und außerhalb der Social Walled Gardens zu liefern.

„Spaceback erweckt das programmatische Erlebnis mit hochgradig fesselnden social Inhalten, eine lang erwartete Innovation für eine Branche, die seit über 15 Jahren die gleichen Arten von Anzeigen schaltet", sagte James Gyngell, Global Managing Director of Partnerships bei der Havas Media Group. „Spaceback stellt die Technologie zur Verfügung, und unsere Reorganisation bietet die Struktur und die Talente, die benötigt werden, um eine neue Grenze für Marken zu schaffen."

Informationen zu Spaceback