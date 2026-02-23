:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
23.02.2026 11:57:00
Have $1,000? These 3 Stocks Could Be Bargain Buys for 2026 and Beyond.
I like finding bargains. Of course, finding a good investing deal is more complicated than finding a bargain at the store. But good bargain stocks exist.In my view, cosmetics company e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), cybersecurity specialist Rubrik (NYSE: RBRK), and website pioneer GoDaddy (NYSE: GDDY) are three bargain stocks for 2026 and beyond. Allow me to give a brief investment thesis for each one.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!