Real Estate Aktie

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WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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27.03.2026 11:16:00

Have Tech Stocks Finally Run Out of Road? Here's What the Data Actually Says.

The concern isn't an unmerited one. The gains that most artificial intelligence (AI)-related stocks have made since 2023 have obviously stretched at least some valuations far too thin. Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares, for instance, are priced at more than 35 times their trailing profits. Amazon (NASDAQ: AMZN) is trading at nearly 30 times its earnings for the past four reported quarters. And these tickers' closest technology cousins have been taken along for the same wild ride, inflating their valuations as well.Before coming to any sweeping long-term conclusions about the entire technology sector, though, it's smart to simply take a step back and look at what the data says. You might be a bit surprised at where this sector as a whole currently stands.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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