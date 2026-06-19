Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 06:00:24
Have You Bought a Tesla Recently? We Want to Hear From You.
Tesla sales are rebounding in Europe even though many people have negative feelings about Elon Musk, the company’s chief executive. We want to know why.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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