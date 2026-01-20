Havells India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Havells India lud am 19.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Havells India 4,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55,88 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,52 INR sowie einem Umsatz von 53,87 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at