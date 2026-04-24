Havells India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Havells India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,26 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67,05 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 65,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 9,60 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 68,61 Milliarden INR gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 26,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,49 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Havells India mit einem Umsatz von insgesamt 225,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 217,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,58 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 25,44 INR und einen Umsatz von 227,30 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at