Havells India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Havells India lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4,63 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,55 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 65,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,21 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 65,01 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at