Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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04.11.2026 12:51:33
Haverty Furniture Companies Inc Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Haverty Furniture Companies Inc (HVT) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $6.34 million, or $0.39 per share. This compares with $4.73 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, Haverty Furniture Companies Inc reported adjusted earnings of $4.03 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $203.15 million from $194.48 million last year.
Haverty Furniture Companies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.34 Mln. vs. $4.73 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.28 last year. -Revenue: $203.15 Mln vs. $194.48 Mln last year.
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