Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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04.08.2026 12:52:00
Haverty Furniture Companies Inc Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Haverty Furniture Companies Inc (HVT) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $5.306 million, or $0.32 per share. This compares with $2.689 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, Haverty Furniture Companies Inc reported adjusted earnings of $4.188 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $194.941 million from $181.025 million last year.
Haverty Furniture Companies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.306 Mln. vs. $2.689 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.16 last year. -Revenue: $194.941 Mln vs. $181.025 Mln last year.
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