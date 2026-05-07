Haverty Furniture Companies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haverty Furniture Companies hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haverty Furniture Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 181,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at