Haverty Furniture Companies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Haverty Furniture Companies ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Haverty Furniture Companies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Haverty Furniture Companies mit einem Umsatz von insgesamt 203,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at