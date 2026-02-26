Haverty Furniture Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Haverty Furniture Companies hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 201,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit einem EPS von 1,19 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Haverty Furniture Companies mit 1,19 USD je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 759,00 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Haverty Furniture Companies einen Umsatz von 722,90 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at