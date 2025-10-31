Haverty Furniture Companies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Haverty Furniture Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Haverty Furniture Companies einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 194,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture Companies 175,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at