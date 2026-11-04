Haverty Furniture Companies Aktie
WKN: 889712 / ISIN: US4195961010
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04.11.2026 13:21:31
Haverty Furniture Earnings Up In Q3
(RTTNews) - Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT), a retailer of residential furniture and accessories, on Wednesday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.
For the third quarter, net income increased to $6.34 billion from $4.73 billion in the previous year.
Earnings per share were $0.39 versus $0.28 last year.
Earnings per share of class A common stock were $0.38 versus $0.27 last year.
Adjusted net income came in at $4.03 billion and adjusted earnings per share was $0.25.
Net interest income declined to $983 million from $1.14 billion in the prior year.
Sales increased to $203.15 million from $194.49 million in the previous year.
On Tuesday, Haverty Furniture closed trading 3.10% lesser at $29.43 on the New York Stock Exchange.
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