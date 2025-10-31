Haverty Furniture hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Haverty Furniture lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Haverty Furniture hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,5 Millionen USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Haverty Furniture 175,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at