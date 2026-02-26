|
26.02.2026 06:31:29
Haverty Furniture hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Haverty Furniture äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent auf 201,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 759,00 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 722,90 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.