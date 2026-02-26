Haverty Furniture hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Haverty Furniture äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent auf 201,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 759,00 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 722,90 Millionen USD im Vorjahr.

