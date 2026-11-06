Haverty Furniture öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Haverty Furniture hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent auf 203,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at