Haverty Furniture stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Haverty Furniture lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 189,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Haverty Furniture 181,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at