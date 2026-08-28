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28.08.2026 06:31:29
Havila Kystruten AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Havila Kystruten AS Registered hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,71 NOK gegenüber -15,900 NOK im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 103,2 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Havila Kystruten AS Registered einen Umsatz von 84,5 Millionen NOK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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