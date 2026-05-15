Havila Shipping AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Havila Shipping AS hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115,5 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at