Havila Shipping AS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Havila Shipping AS hat am 21.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,46 Prozent auf 116,7 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,5 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at