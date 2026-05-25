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25.05.2026 06:31:29
Havilah Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Havilah Mining gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Havilah Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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