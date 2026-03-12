Havilah Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Havilah Mining hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at