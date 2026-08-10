HAVIX präsentierte Quartalsergebnisse

HAVIX hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HAVIX im vergangenen Quartal 3,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HAVIX 3,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at