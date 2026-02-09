|
09.02.2026 06:31:29
HAVIX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HAVIX lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,11 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 3,17 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!