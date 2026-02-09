HAVIX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HAVIX lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,11 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3,17 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at