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10.11.2026 06:31:29
HAVIX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HAVIX veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 14,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAVIX 31,44 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,03 Prozent auf 3,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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