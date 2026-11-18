Havsfrun Investment (B) hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Havsfrun Investment (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen SEK im Vergleich zu 8,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at