Havsfrun Investment (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Havsfrun Investment (B) hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Havsfrun Investment (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 220,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -1,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,07 SEK gegenüber -0,210 SEK je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 19,55 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48975,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Havsfrun Investment (B) einen Umsatz von -0,04 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at