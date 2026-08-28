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28.08.2026 06:31:29
Havyard Group ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Havyard Group ASA hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 NOK erwirtschaftet worden.
Havyard Group ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 363,6 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 345,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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