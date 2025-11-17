|
17.11.2025 06:31:29
Havyard Group ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Havyard Group ASA präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 NOK je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Havyard Group ASA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 332,1 Millionen NOK im Vergleich zu 273,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
