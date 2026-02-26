Havyard Group ASA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Havyard Group ASA lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 NOK gegenüber -0,160 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,5 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,5 Millionen NOK in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,540 NOK, nach 0,400 NOK im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Havyard Group ASA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 1,06 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at