Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
27.02.2026 11:35:24
Haw Par posts 14.2% rise in H2 profit, proposes final dividend of S$0.02 per share
The company warns that uneven global economic growth and geopolitical tensions may dampen consumer confidenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!