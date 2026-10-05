Hawa Engineers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hawa Engineers hat am 03.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,62 Prozent auf 209,3 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at