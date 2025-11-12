Hawa Engineers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hawa Engineers präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 315,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at