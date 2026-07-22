Hawa Engineers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hawa Engineers veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,84 INR, nach 1,36 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hawa Engineers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 237,4 Millionen INR im Vergleich zu 245,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at