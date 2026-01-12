Hawa Engineers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hawa Engineers äußerte sich am 10.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hawa Engineers 0,520 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Hawa Engineers 314,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 259,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at