Hawaiian Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hawaiian Electric hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,68 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 744,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 738,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at