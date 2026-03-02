Hawaiian Electric Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hawaiian Electric Industries hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 805,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 799,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,710 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -11,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,09 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

