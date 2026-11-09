Hawaiian Electric Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hawaiian Electric Industries stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 790,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at