Hawaiian Electric Industries Aktie
WKN: 868056 / ISIN: US4198701009
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08.08.2026 01:14:44
Hawaiian Electric Industries Q2 Profit Jumps
(RTTNews) - Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) on Friday reported higher second-quarter earnings, primarily reflecting a non-cash benefit from remeasuring its remaining Maui wildfire settlement liability to present value.
Net income for the quarter rose to $123.2 million, or $0.71 per share, from $26.1 million, or $0.15 per share, a year earlier. Excluding Maui wildfire-related items and expenses tied to the strategic review of Pacific Current, core net income declined to $22.5 million, or $0.13 per share, from $35.4 million, or $0.20 per share, last year.
The company said results included a $154 million pre-tax benefit from remeasuring the remaining wildfire settlement liability, partially offset by higher interest expense and operating and maintenance costs.
Quarterly revenue increased to $939.7 million from $746.4 million in the prior-year period.
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