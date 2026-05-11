Hawaiian Electric Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hawaiian Electric Industries hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hawaiian Electric Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 746,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 744,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at