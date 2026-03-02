Hawaiian Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hawaiian Electric hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,60 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Hawaiian Electric im vergangenen Quartal 802,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hawaiian Electric 796,2 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,42 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -68,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,07 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at