|
02.03.2026 06:31:29
Hawaiian Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hawaiian Electric hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,60 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Hawaiian Electric im vergangenen Quartal 802,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hawaiian Electric 796,2 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,42 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -68,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,07 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.