Hawaiian Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hawaiian Electric ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hawaiian Electric die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 787,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at