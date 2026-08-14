HAWESKO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HAWESKO präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,46 Prozent zurück. Hier wurden 141,7 Millionen EUR gegenüber 149,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at