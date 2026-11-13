HawkEye 360 Aktie
WKN DE: A42BX1 / ISIN: US4202011056
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13.11.2026 13:57:27
HawkEye 360: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, HawkEye 360 (NYSE:HAWK) announced record quarterly revenue of $59.3 million, an 84% increase year over year. Expanding international demand insulates the business from single-country defense budget cycles. A growing $300.3 million backlog, representing committed customer contracts, provides visibility into future high-margin data sales. Three things management said stand out.
Overseas revenue expanded across 40 international entities in Europe, the Middle East, and Asia-Pacific. Generating nearly half of total sales abroad protects the business from shifting domestic defense priorities.
The National Reconnaissance Office, or NRO, a U.S. intelligence agency, awarded HawkEye 360 an operational contract for radio frequency, or RF, data tracking electromagnetic signals. Moving from testing to active deployment validates the technology and secures multiyear revenue potential.
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