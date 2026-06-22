Blackhawk Network a Aktie
WKN DE: A1T83K / ISIN: US09238E1047
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22.06.2026 14:06:33
HawkEye 360 Q1 Net Loss Sharply Widens
(RTTNews) - HawkEye 360, Inc. (HAWK) announced Monday net loss attributable to common shareholders for the first quarter of $9.54 million or $1.14 per share, sharply wider than $2.14 million or $0.30 per share in the prior-year quarter.
Total revenues for the quarter surge to a record $49.80 million from $23.0 million in the same quarter last year.
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