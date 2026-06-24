HawkEye 360: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HawkEye 360 hat am 22.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HawkEye 360 hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 49,8 Millionen USD gegenüber 23,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at